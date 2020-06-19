Информацию о ходе голосования по поправкам в Конституцию можно будет узнать на портале НОМ

Вадим Карасев

Фото: https://www.oprf.ru

Портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будет передавать информацию с порядка 60% участков во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявила исполнительный директор НОМ, исполнительный директор корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова, сообщает РИА Новости.



"Тот пул общественных наблюдателей, которые будут направлены на участки для голосования, будут использовать нашу платформу, и в режиме реального времени мы сможем отслеживать информацию и передавать с порядка 60% участков. Это достаточно большое количество", - сказала Булгакова на заседании экспертной площадки при ЦИК.

По ее словам, абсолютно все желающие смогут ознакомиться с информацией о голосовании на портале НОМ.