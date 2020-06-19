Информационные технологии должны помогать системе традиционного обучения – Кравцов

Алексей Вольцев

Информационные технологии и ресурсы должны помогать системе традиционного обучения, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в рамках Педагогического образовательного форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества».

Министр подчеркнул, что вопрос использования информационных технологий в образовании будет обсуждаться на форуме.

«В течение двух дней представители педагогических вузов России и других стран будут искать ответы на вопросы: какими компетенциями должен обладать педагог, какова роль учителя, какова роль педагогического образования, в каких направлениях будет развиваться система образования, как формировать знания педагогов в системе информационно-коммуникационных технологий, как решать воспитательные задачи и как подготовить к этому педагога», – сказал Кравцов.

Педагогический образовательный форум «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества» пройдет 19 и 20 июня. Основными темами форума станут процессы участия педагогических вузов в реализации нацпроекта «Образование», современные подходы к подготовке и сопровождению педагогических кадров.

На мероприятии будут обсуждены основные шаги повышения качества педагогического образования, задачи развития программ педагогических университетов, укрепления единой образовательной среды, вопросы интеграции высшего и среднего профессионального педагогического образования. Отдельное внимание будет уделено цифровой образовательной среде педагогического вуза, а также формированию воспитывающего пространства.