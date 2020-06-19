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Иран назвал условия передачи Украине черных ящиков

Иран назвал условия передачи Украине черных ящиков
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран готов направить Киеву черные ящики сбитого лайнера МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки.

Как подчеркнул Эслами, вопрос передачи самописцев Украине или Франции является "техническим, а не политическим". Он утверждает, что ранее украинская сторона не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку черных ящиков в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", − указал министр.

Эслами также отметил, что расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины, а также компании − производителя воздушного судна.
Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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