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Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry

Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry

Дизайнерам уже не терпится почувствовать дыхание осени: предсезонные коллекции готовы и ждут своего часа. Свои идеи для осеннего гардероба представил креативный директор Burberry Риккардо Тиши, выбрав лицом рекламной кампании 34-летнюю Ирину Шейк.

Российская модель поделилась у себя в инстаграме кадрами из фотосессии, сделанными к выходу предсезонной коллекции. В ней Тиши продолжает изучать архивы Burberry и переосмыслять узнаваемые элементы стиля британского модного дома. На этот раз дизайнер заинтересовался темой двойственности.


Ирина Шейк


Меня всегда привлекала двойственность вещей, возможность посмотреть на них под несколькими углами, что привносит глубину и контрастность. Осенняя кампания исследует тему зеркального отражения,— поделился мыслями о своей коллекции Тиши.

Ирина Шейк позировала фотографу как будто на фоне своего отражения, представив несколько осенних образов.






# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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