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Исследование: в России выросли продажи стиков для электронных сигарет

Исследование: в России выросли продажи стиков для электронных сигарет
Продажи стиков для электронных сигарет в России в мае выросли в два раза, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

"Средний чек покупки стиков для электронных систем нагревания табака в мае составил 146 рублей, это на 1% выше, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 116% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - отмечается в исследовании.


В апреле объем продаж превышал прошлогодний уровень на 164%, а в первом квартале - на 154%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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