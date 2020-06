Из здания конгресса США решили убрать портреты конфедератов

Вадим Карасев

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась убрать из здания Конгресса портреты предыдущих спикеров, служивших во времена Конфедерации, сообщает издание The Hill.

"Наше сообщество Конгресса имеет священную возможность и обязательство делать существенные изменения, чтобы сделать так, чтобы коридоры Конгресса отражали наши высшие идеалы как американцев", - заявила Пелоси.

Согласно ее решению, из галереи палаты представителей уберут четыре портрета.

Кроме того, на прошлой неделе Пелоси вынесла на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов. Она также считает необходимым убрать из здания Капитолия убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки.

Тем не менее президент США Дональд Трамп указал, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.



#BREAKING: Speaker Nancy Pelosi orders Confederate portraits in Capitol removed: "In observance of [Juneteenth] I've sent a letter... to remove the portraits of 4 previous Speakers of the House who served in the Confederacy." pic.twitter.com/fdosCXtk3L

— The Hill (@thehill) June 18, 2020