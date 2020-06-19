Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних

Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетнихКрис Д'ЭлиаФото: @chrisdelia

Известный американский комик Крис Д'Элиа ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних, которые против него выдвинул ряд пользовательниц в Twitter. Его слова приводит TMZ.

Д'Элиа опроверг слова девушек, подчеркнув, что никогда не преследовал ни одной несовершеннолетней, а во все отношения он вступал легально и по взаимному согласию. «Также я никогда не обменивался неприемлемыми фотографиями с людьми, которые написали обо мне в Twitter», — заявил комик.

Он добавил, что действительно сожалеет о том, как вел себя в прошлом. «Я был идиотом, который погряз в своем образе жизни. И это моя ошибка. Я размышлял об этом и теперь обещаю, что буду вести себя лучше», — заключил Д'Элиа.

Ранее 18 июня девушка по имени Симона Росси (Simone Rossi) обвинила Д'Элиа в сексуальных домогательствах. Она выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д'Элиа пытался ухаживать за ней, в частности, предлагал встретиться ночью. При этом ей тогда было 16 лет.

Пост России в Twitter стал вирусным. В комментариях появились и другие девушки, которые также обвинили Д'Элиа в приставаниях. Затем в анонимном аккаунте @SheRatesDogs, в котором публикуются рассказы женщин об их негативном опыте отношений с мужчинами, начали появляться скриншоты, в которых на Д'Элиа жаловались и другие пострадавшие.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и кафе
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ
Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов, рассады и урожая
Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов,
Правительство утвердило скидки на билеты в двухэтажные поезда для детей
Правительство утвердило скидки на билеты в двухэтажные поезда для
Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%
Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%
Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних
Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних
Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фаната
Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фаната
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Саган стал победителем велогонки Мирового тура "Гент - Вевельгем"
Итальянский велогонщик Вивиани выиграл второй этап "Тура Абу-Даби"
Итальянец Вивиани выиграл третий этап веломногодневки "Тур Даун Андер"
Норвежский комик высмеял прическу Трампа и прославился