Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый отпуск
"Заявление на отпуск без сохранения заработной платы не может быть оформлено без желания работника. Работник вправе попросить у работодателя отпуск без сохранения заработной платы. Обычно это происходит при наличии уважительных причин: рождение ребенка, продление планового отпуска, смерть родственника, уход за больным и по иным семейным обстоятельствам", - рассказала она.
При этом в ряде случаев уход в неоплачиваемый отпуск допустим, например, если в отсутствие работы в компании на период пандемии работник имеет возможность временной подработки и уходит "без содержания" на два месяца. Однако это чаще всего возможно при хороших взаимоотношениях между работником и работодателем и если сотрудник имеет возможность и желание подождать, когда ситуация по основному месту работы придет в норму.