Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый отпуск

Анастасия Иванова

Некоторые работодатели, которые не желают оплачивать вынужденный простой отпуск работника и не рассматривают увольнение с компенсационными выплатами, требуют уйти в отпуск за свой счет. Такого рода требование в категоричной форме незаконно, рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

"Заявление на отпуск без сохранения заработной платы не может быть оформлено без желания работника. Работник вправе попросить у работодателя отпуск без сохранения заработной платы. Обычно это происходит при наличии уважительных причин: рождение ребенка, продление планового отпуска, смерть родственника, уход за больным и по иным семейным обстоятельствам", - рассказала она.

При этом в ряде случаев уход в неоплачиваемый отпуск допустим, например, если в отсутствие работы в компании на период пандемии работник имеет возможность временной подработки и уходит "без содержания" на два месяца. Однако это чаще всего возможно при хороших взаимоотношениях между работником и работодателем и если сотрудник имеет возможность и желание подождать, когда ситуация по основному месту работы придет в норму.