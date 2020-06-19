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Эксперт прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

Эксперт прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Предлагаемая поправка к статье 79 Конституции России не означает, что РФ откажется исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), она относится только к исключительным случаям, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к конституции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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