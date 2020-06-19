Кабмин изменил условия определения цены сжиженного газа

Анастасия Иванова

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.Об этом сообщает пресс-служба правительства."Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", - говорится в сообщении.Уточняется, что окончательная цена для потребителя должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.В Кабмине считают, что нововведение позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.Кроме того, постановление усовершенствует работу аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.Аукционный комитет теперь будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав аукционного комитета утверждается приказом министерства.