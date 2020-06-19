Каминг-аут молдавской оппозиции: Традиционные ценности навязаны Москвой

Лидия Мартынова

Образовательная программа Молдавии может лишиться одной из дисциплин — уроков о половом воспитании, направленных на формирование у школьников толерантности в этом вопросе. Инициатором законопроекта выступили румынская партия Народное движение и ее лидер, экс-президент Румынии почетный председатель молдавской унионистской Партии национального единства Траян Бэсеску.

Эта попытка «отказаться от европейских принципов» возмутила депутата оппозиционной фракции «Действие и солидарность» Дмитрия Алайбу.

«Партия Траяна Бэсеску продвигает закон об исключении полового воспитания в школах и университетах. Закон с ярко выраженным антиевропейким характером. Европа — это что-то другое», — написал Алайба на своей странице в соцсети.

По мнению парламентария, Молдавия «должна бороться с фанатиками, которые пропагандируют традиционные ценности, импортированные из Москвы».

«В то же время получать такие „сюрпризы“ из страны, которая служит примером в очень, очень многих сферах, для Молдавии — плохой знак. Надеюсь, что этот закон не пройдет», — заключил Алайба.

ИА Newstes сообщало, что при правлении демократов в Молдавии марши солидарности с ЛГБТ стали ежегодными. Они пользуются поддержкой представителей либеральных партий и западных посольств, аккредитованных в молдавской столице, представители которых возглавляют немногочисленную колонну участников.

Традиционное шествие меньшинств Fără Frică («Без страха»), сопровождаемое полицией на всем пути следования по улицам Кишинева, всегда встречает контршествие гражданских и православных активистов с иконами и другими религиозными символами. Они, выражая мнение большинства граждан республики, демонстрируют категорическое несогласие с подобного рода мероприятиями, освистывают участников. В прошлые годы во избежание столкновений полиция даже эвакуировала лидеров ЛГБТ-движения.

В 2019 году в кишиневском гей-параде, проходившем под лозунгом «Я в порядке», принимал участие и Дмитрий Алайба.

«Наша страна только тогда станет свободной, когда все мы будем чувствовать себя в ней свободно. Никто не может нам указывать во что одеваться, в какого бога верить и кого любить», — заявил тогда депутат.

Глава Молдавской митрополии Русской православной церкви Владимир и священнослужители требуют от властей запретить «марши толерантности».

Теперь каждый год по инициативе церкви в столице организуют марш в поддержку традиционной семьи и православных ценностей. В нем принимают участие священники и прихожане. Возглавляет многотысячную акцию глава государства Игорь Додон с семьей.

«Несмотря на попытки привить нам чуждые ценности, более 90% наших граждан считают себя сторонниками и защитниками традиционной семьи. Мы не позволим разрушить основы нашего общества», — подчеркивает президент Молдавии.