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Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе

Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусеФото: TINGSHU WANG / Reuters

Китай официально опубликовал данные о новом коронавирусе, найденном на одном из рынков Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

КНР передала имеющуюся информацию о геноме вируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр по контролю и профилактике заболеваний страны также поделился сведениями об эпидемиологической ситуации на рынке.

Ранее власти столицы решили временно закрыть город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. С 19 июня приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

Китай не раз обвиняли в том, что он поздно передал ВОЗ информацию о начале вспышки заболевания в стране, а также в нежелании активно сотрудничать в борьбе с распространением вируса. Так, Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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