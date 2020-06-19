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Китай поддержал предложение Путина о встрече "ядерной пятерки"

Китай поддержал предложение Путина о встрече "ядерной пятерки"
Китай выступил в поддержку инициативы президента России Владимира Путина провести встречу пятерки лидеров членов Совета Безопасности ООН, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи", – сказал Чжао Лицзянь.

Ранее в статье Путина о Второй мировой войне, написанной для издания National Interest, глава государства выразил надежду, что встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее. Президент в тексте отметил необходимость открытого разговора о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, а также прочими вызовами и угрозами.


сообщило, что The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне.
# В мире
По материалам: ria.ru

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