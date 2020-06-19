Китай поддержал предложение Путина о встрече "ядерной пятерки"
"Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи", – сказал Чжао Лицзянь.
Ранее в статье Путина о Второй мировой войне, написанной для издания National Interest, глава государства выразил надежду, что встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее. Президент в тексте отметил необходимость открытого разговора о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, а также прочими вызовами и угрозами.
сообщило, что The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне.