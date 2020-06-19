Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%

Лидия Мартынова

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание, что российские банки прописывают в договорах возможное увеличение ставок по антикризисным кредитам для пострадавшего бизнеса со льготных 2% до 15% годовых. Такое изменение ставки возможно в случае невыполнения ряда условий или окончания так называемого базового периода погашения займа.

Как отметил Титов в письме председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, зачастую в кредитном договоре прописывается, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно в случае недостатка бюджетных ассигнований на субсидии в адрес банков, а также в случае получения требования от органа финансового контроля в отношении конкретного заемщика.

«В этом случае для предпринимателя возникает ситуация, когда он вынужден платить за кредит по основной ставке в 15% даже при соблюдении условий по занятости», — предупреждает Титов.

Напомним, программа выдачи кредитов под 2%годовых (разница субсидируется из федерального бюджета) предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.

Следует отметить, что, по данным бизнес-омбудсмена, требования по сохранению численности в 80−90% могут считаться невыполненными по любым причинам — увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет или переезд.

Титов в своем письме просит Набиуллину повлиять на ситуацию, при этом дипломатично называя перечисленные риски для предпринимателей «отдельными аспектами, препятствующими развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий».