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Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях

Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольненияхФото: Amr Nabil / AP

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим производителем нефти в мире, объявила о сокращении сотен рабочих мест на фоне падения цен на сырье. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Штат Saudi Aramco насчитывает около 80 тысяч человек. Компания проводит чистки кадров ежегодно, однако в текущем году под сокращения попадет больше сотрудников, чем обычно. Речь идет в основном об иностранном персонале в некоторых подразделениях, сообщают источники. За счет массовых увольнений компания, испытывающая трудности из-за дешевой нефти, стремится сократить расходы.

Нефть сорта Brent выросла более чем в два раза с конца апреля благодаря постепенному снятию ограничений в ряде стран. Стоимость августовских фьючерсов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE 18 июня достигала 41,5 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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