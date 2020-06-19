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Куба ждет иностранных туристов с 1 июля

Куба ждет иностранных туристов с 1 июля

Куба возобновляет международный туризм уже в июле.  У туристов не будут требовать справку на отсутствие коронавируса, но въездной контроль на COVID-19 обязательно будет. Подробности – в нашем материале.


СПРАВКИ ОТМЕНИЛИ, ТЕСТЫ БУДУТ ПО ПРИБЫТИЮ

Куба готова принимать иностранных туристов уже с 1 июля. Как заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда,  с июля для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах откроются отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.

По словам Гарсиа, стратегия Кубы по обеспечению «безопасного доступа» к туризму включает в себя тестирование «100% пассажиров, прибывающих на остров».

Бесплатные ПЦР-тесты будут  проводиться по прибытию в аэропорту.  Таким образом, власти карибского государства отказались от первоначальных планов требовать у иностранцев справки с «отрицательным» тестом на коронавирус.


ВАРАДЕРО ПОКА НЕ ПРИНИМАЕТ

В каждом отеле, который будет принимать иностранцев, будут внедрены «антивирусные» протоколы,  в том числе работать команда врачей. Обслуживающий персонал отелей будет ежедневно проверяться на наличие инфекции.

Туристам в максимально возможной степени ограничат контакты с местным населением. Поэтому пока иностранцев не пустят в Гавану - местный эпицентр пандемии, а также в провинцию Матансас, где расположен популярный курорт Варадеро.  Интуристам разрешат передвигаться только в пределах курортов: будут доступны экскурсии, прокат автомобилей.  

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», Куба намерена возобновить регулярное международное авиасообщение с 1 августа.  В расписании «Аэрофлота» рейсов в Гавану в августе пока нет.


РОССИЯ В ПЛЮСЕ

По оценке кубинской стороны, первыми на курорты вернутся канадские туристы. Россиян курорты Кубы готовы принять, как только РФ возобновит международное авиасообщение.  

По данным кубинской статистики, за первые 4 месяца 2020 г. иностранный турпоток на Кубу снизился на 49%.  Россия по итогам этого периода замкнула ТОП-3 въездных рынков: более 63 тыс. туристов (+5,3% в сравнении с тем же периодом 2019 года). РФ стала единственным из всех зарубежных рынков, который показал положительную динамику туристических прибытий.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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