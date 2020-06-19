Кубань в выходные накроют ураган, грозы и смерч

Вадим Карасев

В Краснодарском крае служба чрезвычайного реагирования распространила экстренное предупреждение об изменениях в погоде. Прошли сильные дожди в Туапсинском районе, по Шумянскому перевалу движение автотранспорта затруднено.

В зоне действия циклона оказались Отрадненский, Апшеронский, Крымский, Темрюкский районы. Эксперты предсказывают новую волну осадков и шквалистого ветра в других районах Кубани. Местами порывы будут достигать 22 мс, кое-где прогремят грозы. Кроме того, возможны осадки в виде града и повышение уровня воды в водоемах и реках.

МЧС просит жителей региона по возможности оставаться дома и предупреждает, что 20 и 21 июня улучшения погодных условий не предвидится. Всю следующую неделю эксперты пророчат град, грозы и залповые ливни. Кроме того, на Черном море будут властвовать штормы, возможно образование смерчей. Ожидать улучшения погоды можно не раньше 26 июня, сообщает kuban24.tv

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