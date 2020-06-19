Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

Влада Некрасова

Действия НАТО у границ РФ и Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уделили внимание (в ходе переговоров) отношениям с ЕС и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - заявил Лавров на брифинге в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.