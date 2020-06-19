Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции и приметы дня

Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции и приметы дня

Летнее солнцестояние в 2020 году пройдет 21 июня. С этим днем связано множество примет и традиций. Их соблюдение позволяет привлекать необходимые перемены и избавляться от всего, что мешает счастливой жизни.


Праздник солнцестояния относится к языческим. Он отмечается во многих странах. Этот день символизирует торжество природы и жизни, сулит теплые дни и сбор богатого урожая. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с самими интересными и важными традициями этого дня, а также с приметами, соблюдение которых поможет привлечь счастье и процветание в жизнь.

Приметы на летнее солнцестояние 21 июня


Гроза или сильный дождь 21 июня — к плохому урожаю, а пасмурная прохладная погода говорит о том, что лето не будет жарким.
Обилие звезд указывает на богатый урожай грибов и ягод.
Много росы утром — удачный сбор урожая в садах и огородах. Росой по примете умываются, чтобы сохранить красоту, молодость и здоровье.
По примете, встретить рассвет в солнцестояние — к удаче на весь год и защите от любых неприятностей.
Привлечь любовь 21 июня может каждый, если разожжет костер и бросит в него записочку с пожеланиями.
В прежние времена по поверьям в летнее солнцестояние перелезали через 12 заборов, чтобы исполнить заветное желание. В современном мире можно сделать импровизированные оградки из разных подручных материалов, проговорить желание и перешагнуть через них 12 раз. Если никому не говорить о мечте, то она сбудется в ближайшее время.
Привлечь в дом благополучие и богатство получится, если перепрыгнуть через костер или перешагнуть через несколько зажженных свечей.
По примете в день солнцестояния нельзя грустить и думать о дурном, иначе проблемы придут в жизнь. Оптимистичный настрой — залог успешного будущего.

Традиции летнего солнцестояния в 2020 году

Традиционным обрядом на день летнего солнцестояния остается разжигание костров. Очищающий огонь избавляет от проблем, если бросить в него что-то, от чего нужно избавиться. В прежние времена на кострах старались сжечь старую одежду, в том числе ту, которую носил болеющий человек. Костры зажигали и для того, чтобы защититься от нечисти, привлечь теплое лето и очиститься от негатива.


21 июня 2020 года можно не спать всю ночь, чтобы исполнить заветное желание. Встреча рассвета позволяет загадывать все, что угодно, и ждать исполнения мечты в скором времени.

По традиции в день летнего солнцестояния собирают лекарственные травы. Полезные дары природы используют для лечения от множества болезней, заваривают для поддержания тонуса и в качестве витаминных добавок в зимние холода, используют для защиты от неприятностей. Траву собирают, поклонившись земле и благодаря ее за щедрость.

В день летнего солнцестояния гадания на судьбу и будущее самые правдивые, поэтому во все времена люди пользовались различными их способами для того, чтобы приоткрыть завесу тайны и узнать все, что их ждет.

Остается популярной традиция смывать с себя болезни, порчу и сглазы. Для этого в ночь летнего солнцестояния обливаются водой или купаются в реках, трижды окунаясь в воду. Для того, чтобы нечисть не могла навредить, в старину обязательно надевали обереги и задабривали речную нечисть подарками.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Россия согласилась пойти на уступки Apple
Россия согласилась пойти на уступки Apple
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции и приметы дня
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи долларов в день
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства "Газпрома"
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Путин поговорил с Лукашенко
Путин поговорил с Лукашенко

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Летнее солнцестояние 21 июня 2019 года: традиции и приметы
Народные приметы на июнь 2020 года
21 декабря 2017 года будет зимнее солнцестояние: что это за день, в чем его особенности, приметы
День зимнего солнцестояния — Тьма отступает