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Лунный день сегодня 19 июня 2020 года

Лунный день сегодня 19 июня 2020 года

Этот день окажется насыщенным. Чтобы сутки прошли удачно и преподнесли только хорошие сюрпризы, следует учесть влияние Луны и прислушаться к рекомендациям астрологов.


Это будет отличный день, даже несмотря на то, что большинство людей ждет много событий и сюрпризов. Благодаря интуиции, частым визитам вдохновения и творческим порывам удастся успешно вести уже сложившиеся дела и начать подготовку к запуску новых задач. Правда, чтобы добиться хороших результатов как в личной жизни, так и на работе, лучше придерживаться роли серого кардинала.

Фаза Луны: 27-28 лунные сутки. Сегодня важно вовремя использовать импульс, который дает убывающая Луна в Знаке Близнецы. Такое соединение обеспечит энергию, гибкость, сообразительность. За суетой может быть не сразу виден результат проявленного усердия, но он будет.

Магнитные бури: ожидается легкое возмущение магнитосферы, но магнитных бурь не ожидается.

Благоприятные дела 19 июня:


общение со своей второй половинкой;
тесное общение с друзьями и родственниками;
посещение курсов по повышению квалификации;
тренировка талантов;
внедрение свежих идей;
духовная подвижность;
избавление от вредных привычек.

Опасности и риски 19 июня:


начинать новые дела, не завершив старые;
попытки сделать все и сразу;
суетливость;
участие в интригах и заговорах.

Домашние дела при Луне в Близнецах

Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают воспользоваться 10 золотыми правилами фэн-шуй и при желании сделать небольшую перестановку. Это занятие не отнимет много времени, зато после того, как вы переставите вещи местами, в жизни волшебным образом начнут происходить положительные перемены.

Работа и деньги в пятницу

Особенность этих суток такова, что большую деловую активность проявлять необязательно. Удача придет сама, и когда это случится, выкладывайтесь на все сто. А чтобы работа не была в тягость, найдите верный стимул, можно и материальный. Во всем, что касается денег, астрологи советуют полагаться только на себя и доверять только голосу интуиции. Сегодня желательно ничего не менять, воздержаться от долгосрочных кредитов, повременить с крупными расходами и вложением средств в новые проекты.


Внешний вид по лунному календарю

Для удачи во всех делах астрологи советуют немного проработать имидж и привести его в соответствие с внутренним состоянием. Одежда светлых тонов, поможет завершить духовное обновление. Такой образ привлечет только светлых людей, обострит интуитивное чутье и приблизит к достижению поставленных на день целей.

Любовь и отношения сегодня

Сегодня многих ждут волнения в личной жизни: могут навалиться претензии и обиды к партнеру, некоторым захочется новизны и ярких впечатлений. Мира в семью это не принесет и даже может усугубить и без того непростую ситуацию. Постарайтесь не отвечать негативом на негатив, а спокойно разберитесь, в чем именно суть проблем. Скорее всего, дело в накопившемся напряжении и неумении прислушаться друг к другу. В данном случае стоит сесть за стол переговоров и обсудить все, что не устраивает.

Настроение и здоровье 19 июня

Состояние здоровья в этот день не вызовет серьезных опасений. Возможны кратковременные недомогания, которые легко предотвратить, не забывая принимать витамины, а также методично соблюдая режим дня. Не забывайте и о том, что ход мыслей напрямую отражается на здоровье. Не впадайте в апатию, избегайте негативно настроенных людей и сами постарайтесь никого не провоцировать на отрицательные эмоции.

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По материалам: dailyhoro.ru

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