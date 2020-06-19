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Мариинский театр откроется для зрителей 20 июня и проведет два концерта

Мариинский театр откроется для зрителей 20 июня и проведет два концерта
Мариинский театр 20 июня впервые за три месяца откроет двери для зрителей и проведет сразу два концерта, почетными гостями которого станут медицинские работники Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Дневной концерт начнется в Мариинском-2 в 16.00 и будет благотворительным. Выражая свою благодарность, в этот день театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые помогают городу пройти через серьезное испытание и продолжают спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса. Вечерний концерт в 20.00 адресован всем любителям классической музыки и поклонникам театра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба события пройдут в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который должен был открыться 17 мая. "(Они) станут значимыми для города, театра, зрителей и особенно для артистов. Начиная с 19 марта, они впервые соберутся для совместного выступления на сцене. Для этих концертов театр собрал свои лучшие силы", - рассказали в Мариинке.


Дирижировать обеими программами будет Валерий Гергиев.


Для проведения концертов будут обеспечены все необходимые меры безопасности. В частности, будет ограничено количество зрителей, которые смогут присутствовать на каждом концерте – не более 500 человек при общей вместимости Мариинского-2 в 1,9 тысячи человек. Между дневной и вечерней программой будет проведена дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части. Все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы, заранее прошли тестирование.

Для зрителей, которые не смогут присутствовать на концертах, будут доступны прямые трансляции на mariinsky.tv и в социальных сетях театра.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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