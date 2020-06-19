Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марина Александрова отдыхает в Крыму и делится отпускными снимками

Марина Александрова отдыхает в Крыму и делится отпускными снимками

37-летняя Марина Александрова уже вовсю наслаждается летним отпуском у моря. В инстаграме актриса поделилась живописными снимками, сделанными в горах, и рассказала, что отправилась в поход вместе со своим семилетним сыном Андреем.


Марина Александрова с сыном Андреем
И небо поделилось с океаном синевой. Две синевы у горизонта скрещены,

— процитировала она стихи Владимира Высоцкого из песни "Гимн морю и горам".

И хотя она не поставила геолокацию и не написала, куда отправилась отдыхать, ее поклонники быстро вычислили это место. Как оказалось, отдыхает актриса в Крыму, а эти снимки были сделаны, по мнению подписчиков звезды, на горе Ильяс-Кая.

Кого, кроме сына, взяла с собой в Крым Александрова, неизвестно. Помимо сына, у нее также есть четырехлетняя дочь Катя от мужа Андрея Болтенко. Но они на снимках Марины пока не засветились.

Вчера актриса порадовала поклонников еще одним летним кадром, который сама назвала "свежим морским жарким фото", — она сфотографировалась в бикини на пляже.Фото звезды, которая часто делится кадрами без макияжа, в очередной раз восхитило ее фанатов, которые назвали ее "чувственной нимфой" и "королевой".


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Россия согласилась пойти на уступки Apple
Россия согласилась пойти на уступки Apple
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции и приметы дня
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи долларов в день
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства "Газпрома"
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Путин поговорил с Лукашенко
Путин поговорил с Лукашенко

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Девчачьи радости: Марина Александрова отдыхает с детьми
Лыжи, книги и пейнтбол: как проводит каникулы Марина Александрова
Равшана Куркова блеснула фигурой в купальнике (фото)
Кристина Асмус опубликовала фото с репетиции благотворительного спектакля Юлии Пересильд