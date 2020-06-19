Марина Александрова отдыхает в Крыму и делится отпускными снимками
37-летняя Марина Александрова уже вовсю наслаждается летним отпуском у моря. В инстаграме актриса поделилась живописными снимками, сделанными в горах, и рассказала, что отправилась в поход вместе со своим семилетним сыном Андреем.
— процитировала она стихи Владимира Высоцкого из песни "Гимн морю и горам".
И хотя она не поставила геолокацию и не написала, куда отправилась отдыхать, ее поклонники быстро вычислили это место. Как оказалось, отдыхает актриса в Крыму, а эти снимки были сделаны, по мнению подписчиков звезды, на горе Ильяс-Кая.
Вчера актриса порадовала поклонников еще одним летним кадром, который сама назвала "свежим морским жарким фото", — она сфотографировалась в бикини на пляже.Фото звезды, которая часто делится кадрами без макияжа, в очередной раз восхитило ее фанатов, которые назвали ее "чувственной нимфой" и "королевой".