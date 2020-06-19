Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid за сутки

Лидия Мартынова

Мексика обошла США и вышла на второе место в мире по количеству умерших от коронавируса за сутки. Первое место занимает Бразилия. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

Накануне, 18 июня, коронавирус унес 5 123 жизни в мире. При этом в Бразилии скончались 1 204 человек, в Мексике — 770, в США — 747.

В десятке антилидеров по числу инфицированных появляется все больше стран Латинской Америки, они постепенно вытесняют европейские державы. Сейчас на втором месте находится Бразилия, на седьмом — Перу, на девятом — Чили.

Всего же в мире зарегистрировано более 8,5 млн случаев коронавируса. Скончались 455 тыс. человек, выздоровели 4,5 млн.