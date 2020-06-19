Мезмай, Лаго-Наки, Тамань и другие новинки в турах на Юг России этим летом

Влада Некрасова

Туроператоры фиксируют рост объемов бронирований туров на курорты Краснодарского края, в том числе за счет «выездных» туристов. Люди с большим опытом зарубежных поездок ищут на курортах уникальные места, спрос на них растет. Где на российском Юге искать свежие впечатления и сколько за это нужно заплатить?

СПРОС НА ТУРЫ ПО РОССИИ ЗАМЕТНО ОЖИВИЛСЯ

Динамика продаж туров по России радует туроператоров. «Мы фиксируем высокий спрос на туры с вылетом в июле. Уже сейчас объемы приближаются к отметке 70% от значений аналогичного периода прошлого года», – рассказывает Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Эксперт обозначает причины: регионы смягчают карантин, страх туристов перед путешествиями уходит, много заявок на июль пришли с июня, когда туристы еще предпочитали отказываться от поездок.

По данным TBS Group, которые озвучила директор по маркетингу компании Мария Лещева, лидируют по спросу курорты Краснодарского края – Сочи, Лоо, Лазаревское, Анапа, Геленджик.

Екатерина Бежанова, директор по стратегическому развитию компании OnlineTours.ru, приводит такие данные: по итогам первых двух недель июня 76% от общего объема продаж приходится на Краснодарский край, на Крым – 16%.

В потребительском поведении россиян глобальных изменений по сравнению с прошлым сезоном туроператоры не фиксируют.

«Туристы предпочитают размещаться в отелях категории 3-4*, средняя продолжительность отдыха – 9-12 ночей», – пояснили в PEGAS Touristik.

ТУРИСТЫ ЖДУТ ОТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НОВЫХ ЭМОЦИЙ

При этом специалисты все же делают оговорку: изменения есть - растет спрос на нестандартный отдых. Эксперты поясняют, что на внутренние курорты сейчас переориентируются туристы, которые привыкли отдыхать за границей.

От российских курортов они ждут не только комфорта, о котором много уже было сказано, но и новых впечатлений. Их уже не устраивает только классический отдых на пляже, им интересны неповторимые места и соответствующие эмоции.

«Есть интерес к Адыгее и расположенному там знаменитому плато Лаго-Наки, которое находится на высоте около 2 км в горах», – рассказывает Сергей Ромашкин.

Плато расположено между двух рек – Белой и Пшехи, под тремя горными вершинами – Фишта, Оштена и Пшеха-Су.

Место знаменито потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами, пещерами. Здесь можно увидеть рододендроны и другие горные цветы. При этом недалеко находится Черное море, что позволяет комбинировать отдых.

Недельный тур в Лаго-Наки с питанием и насыщенной экскурсионной программой стоит в среднем 10-15 тыс. руб. с человека (без учета дороги).

ТУРОПЕРАТОРЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛАГАТЬ ТУРЫ В НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА ЮГА РОССИИ

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», соглашается: республика Адыгея - очень интересное место и спрос на отдых там высокий.

На сегодняшний день в ассортименте крупных туроператоров, которые предлагают пакетные туры в Краснодарский край, Адыгея практически не представлена.

«Интерес туристов есть, но слишком слабый для формирования пакетных предложений. Но по запросу наши специалисты могут составить любой тур», - рассказали в пресс-службе TUI Россия.

А вот PEGAS Touristik уже заинтересовался этим регионом. «Пока у нас нет туда предложений, но в скором времени планируем опубликовать продукты на территории республики Адыгея – это Лаго-Наки, также рассматриваем Мезмай, Апшеронск, Тамань и другие», - рассказали в пресс-службе туроператора.

По словам представителя одной из баз отдыха в Мезмае - поселке в Апшеронском районе Краснодарского края (в 170 км от Краснодара), который лежит на дне древнего озера в долине трех ущелий, спрос уже превышает прошлогодний. Средняя цена размещения – 1 - 1,5 тыс. руб. с человека в сутки.

«На Тамань тоже спрос есть. Интересное место – станица Благовещенская. Она входит в состав города-курорта Анапа, расположена от нее в 35 км. Едут сюда за уединенным отдыхом, чистыми пляжами, великолепным Черным морем, а также грязелечением. Тут находятся грязевые вулканы. Цены здесь анапские. В среднем 20-25 тыс. за 10 дней с человека с питанием», - рассказывает Сергей Ромашкин.

На берегу Таманского залива Черного моря (65 км. от Анапы) есть интересные эко-отели. Это недешевый отдых, но тут высокий уровень сервиса и разнообразные возможности для отдыха: SPA, рыбалка, грязелечение, бани. Стоимость проживания – от 2,7 тыс. в сутки.

Любителям эко отдыха также стоит обратить внимание на эко-отели и кемпинги в курортных районах Сочи – Лоо, Лазаревском, Дагомысе, Якорной Щели.

Там же можно найти уединенные пляжи, необычные и интересные места. На самом деле, они есть на любом курорте Краснодарского края, для этого стоит просто свернуть немного в сторону от протоптанных туристических троп.

СОЧИ ПРЕДЛОЖИТ ТУРИСТАМ НОВЫЕ ЭКО-РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Еще одна приятная новость для искателей нестандартного отдыха на юге России: по территории Сочинского национального парка пройдут новые туристические маршруты.

На территории нацпарка планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. На данный момент проводятся проектные работы, обсуждаются объекты показа, которые могут быть расположены на маршруте.

Также рассматриваются такие варианты: джиппинг к труднодоступным селениям и объектам национального парка, рафтинг по горным рекам, расположенным на территории парка.

Напомним, Сочинский национальный парк – один из символов Сочи и всего Краснодарского края. Он расположен на огромной территории – более 200 тыс. гектаров.

Тут около 50 крупных туристических и рекреационных объектов, в их числе – парк «Дендрарий», башня на горе Ахун, «33 водопада», Агурское ущелье и многие другие.