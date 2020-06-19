Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников

Анастасия Иванова

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников, сообщается на сайте российского кабмина.

Согласно документу билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше десяти лет можно будет приобрести за 50% стоимости.

Пониженный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

Отмечается, что принятое Правительством России решение повысит доступность поездок железнодорожным транспортом.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 декабря 2009 года № 1172.

