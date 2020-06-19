Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%

Лидия Мартынова

ВВП России в мае снизился на 10,9% в годовом выражении. По данным Минэкономразвития, ранее в апреле падение составляло 12%.

Как отмечает министерство в обзоре «Картина деловой активности» за май, по итогам января—мая снижение оценивается в 3,7% к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики Минэкономразвития отмечают, что в мае в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в целом экономическая активность сохранялась ниже уровней прошлого года в связи с постепенным характером снятия ограничений по стране после окончания режима нерабочих дней.

По итогам июня ведомство ожидает восстановления экономической активности в несырьевом секторе, в частности на потребительском рынке, в связи с отменой ограничений из-за коронавируса, говорится в обзоре.

Следует отметить, что, согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в мае упал на 19,2% в годовом выражении. По сравнению с апрелем оборот розничной торговли вырос на 6,7%. Торговля непродовольственными товарами в мае снизилась на 29,2% в годовом выражении, при этом к апрелю выросла на 12,3%.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заметил, что уровень деловой активности в городе составляет сейчас 98% от того, который был до введения режима самоизоляции.

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