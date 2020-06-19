Минпросвещения России в ближайшее время подведет итоги проекта «Волонтеры просвещения»

Алексей Вольцев

Итоги проекта «Волонтеры просвещения» подведут в ближайшее время, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в рамках Педагогического образовательного форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества».

«Я планирую в ближайшее время провести встречу со студентами и обсудить итоги проекта. Вместе с ними примем решение о продолжении проекта», – сказал Кравцов.

Проект «Волонтеры просвещения» инициирован Минпросвещения России, о старте проекта 13 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Проект призван поддержать педагогов, которые в сложившейся ситуации перешли на обучение школьников на дому с использованием дистанционных технологий. В его реализации принимают участие студенты-старшекурсники педагогических вузов и колледжей.

Ранее в него включились студенты из Москвы, Оренбургской, Новосибирской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской, Мурманской, Томской, Самарской, Тульской, Омской, Свердловской, Ленинградской и Липецкой областей, Краснодарского, Хабаровского, Алтайского, Пермского краев, Чеченской Республики, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана и Волгограда.