Модный дайджест: от назначения Эммы Уотсон в Kering до лукбука с той самой медсестрой в купальнике из Тулы

Вадим Карасев

Подводим традиционные итоги недели. Мир понемногу выходит из карантина, и новостей прибавляется. На этой неделе в индустрии моды анонсировали сразу два важных назначения: Мэтью Уильямс стал креативным директором Givenchy, а Эмма Уотсон вошла в состав директоров Kering. Об этом и многом другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Мэтью Уильямс и Эмма Уотсон получили новые должности в мире моды

После того как Клэр Уэйт Келлер покинула пост креативного директора бренда Givenchy, все гадали, кого же изберут ей на замену. В итоге выбор пал на 34-летнего Мэтью Уильямса, дизайнера-самоучку и основателя стритвир-марки 017 ALYX 9SM. В школу дизайна Парсонс его не взяли, и опыта он набирался на практике, устроившись на работу в бренд Corpus.

Потом Уильямс работал арт-директором у Леди Гаги и Канье Уэста, а в 2016 году он попал в шорт-лист премии LVMH Prize для молодых дизайнеров, так что на карандаше у Бернара Арно дизайнер, возможно, был уже некоторое время.





Мэтью Уильямс

Ну а прямой конкурент LVMH Kering на этой неделе тоже обновил штат. Британская актриса Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании. Она будет занимать должность главы комитета по устойчивому развитию Kering.

Напомним, что Уотсон давно выступает за экологичную моду и еще в 2016 году появилась на красной дорожке в платье из переработанных материалов, так что во вверенном ей направлении актриса точно разбирается.





Эмма Уотсон

2.Ксения Раппопорт стала героиней новой съемки Tegin

Актриса приняла участие в съемке в нарядах из новой коллекции весна-лето — 2020. Светлана Тегин предложила Ксении примерить на себя образ одной из самых ярких и талантливых художниц XX века, иконы искусства Джорджии О'Кифф. О'Кифф одной из первых женщин-художниц сделала ставку на свой имидж, ее гардероб был известен особой аскетичной эстетикой.





За время карантина я всерьез увлеклась фотографией. Поэтому рискнула снять эту историю на свой айфон как на аппарат, наиболее часто фиксирующий нашу современную реальность,

— пояснила дизайнер Светлана Тегин.

3.Медсестра Надежда Жукова, которую захейтили в сети, снялась в лукбуке Zasport

Медсестра из Тулы Надежда Жукова, которая получила известность после того, как пришла на работу в бикини, стала героиней новой съемки бренда Анастасии Задориной. Фотосессию приурочили ко Дню медика, который отмечается в России 21 июня.





Надежда Жукова





Надежда Жукова

Напомним, несколько недель назад в сети бурно обсуждали фотографии, на которых под защитным костюмом Жуковой был виден купальник (сама Надежда потом уточнила, что это спортивный топ и шорты). Медсестра, которая работала с больными коронавирусом, объяснила это тогда тем, что находиться в защитном костюме целый день очень жарко.

Многие пользователи сети захейтили девушку за "неприличный" вид. К счастью, нашлись те, кто встал на сторону Надежды. Так, по ее словам, ее поддержали главврач больницы, губернатор Тульской области и многие коллеги. Отметила девушку и Анастасия Задорина, пригласив ее сняться в новом лукбуке.





Надежда стала одним из символов "эры коронавируса", в которой мы все живем. Я наблюдала за историей российской медсестры, получившей всемирную известность, и считаю, что она, как и все медики, заслуживает уважения и поддержки. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19,

— сказала дизайнер.

4.Бренд FCEIGHT создал свитшоты и футболки для ЛГБТ-медиа "Открытые"

Молодой российский бренд FCEIGHT поддержал онлайн-медиа о российской квир-культуре "Открытые". Марка выпустила футболки и свитшоты, старт продаж которых приурочен к первому российскому диджитал-прайду, который проводит издание.





Свитшоты и футболки "Открытые" будут представлены в черном и белом вариантах с вышивкой логотипа издания в традиционных цветах радуги — символа ЛГБТ-сообщества.

5.TAG Heuer выпустил новую коллаборацию с "крестным отцом" стритвира Хироши Фудзиварой

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer представил вторую коллаборацию с легендарным японским дизайнером Хироши Фудзиварой. Результатом стал хронограф TAG Heuer x Fragment Design Heuer 02, который выпустят тиражом в 500 экземпляров. Часы в 44-миллиметровом корпусе дополнены пятирядным стальным браслетом. Новую модель отличает ярко-красная задняя крышка из сапфирового стекла. Первый совместно созданный хронограф был выпущен в 2018 году.



