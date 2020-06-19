Муж по Знаку Зодиака: семейные Знаки и Знаки-холостяки

Вадим Карасев

Муж — это надежная опора всей семьи. Однако не все мужчины заточены под брак. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, какими бывают мужья по Знаку Зодиака.

Для мужчин, в отличие от женщин, брак играет далеко не главную роль в жизни. Редко встретишь мужчину, который отчаянно торопится создать семью. Некоторые и вовсе не планируют жениться. Почему так происходит, сказать сложно. Но если углубиться в тему более детально, то можно заметить закономерность, что мужчины разных Зодиаков делятся на два лагеря: идеальные мужья и убежденные холостяки. Советуем женщинам использовать это как руководство по замужеству.

12 место — Овен

Овен — самоуверенный, очаровательный и амбициозный мужчина, который просто не видит веского повода узаконивать отношения. Он любит себя, ценит свою свободу и обожает внимание женщин, которого, к слову, обычно в избытке. Так зачем же обременять себя семейными узами, если можно жить полной и насыщенной жизнью? Окольцевать Овна сможет только та женщина, которая примет его со всеми недостатками.

11 место — Стрелец

Мужчина-авантюрист, мужчина-первооткрыватель, мужчина-праздник — все это описание Стрельца. Он, как и все прожженные романтики, мечтает о той единственной, умеет красиво ухаживать и добиваться расположения женщины. Но проблема в том, что его интересы быстро меняются. И если сейчас он готов покорить любые вершины ради любимой, то уже завтра он сам окажется где-то далеко за этими вершинами. Семейная жизнь — это быт, а быт Стрелец ненавидит, вот и наслаждается холостяцкой жизнью.

10 место — Водолей

В жизни этого свободолюбивого мужчины должно произойти что-то невероятное, чтобы он осознанно решился пожениться. Но, даже если это и произойдет, то не стоит наивно полагать, что Водолей станет ручным котиком. Он не будет соблюдать семейные традиции и проводить все свободное время с семьей. Если в отношениях ему становится слишком тесно, он без сожалений разрывает их, возвращаясь к любимой холостяцкой жизни.

9 место — Скорпион

Мужчина-Скорпион известен своим тираничным видом поведения. Он ревнив, своенравен, горяч и упрям. Вокруг Скорпиона всегда много женщин, но женится он только ради настоящей любви. Он слишком сильно дорожит своей свободой, поэтому не станет разменивать ее на семейную жизнь. И пока Скорпион находится в поиске свой второй половинки, он наслаждается всеми прелестями свободной жизни.

8 место — Близнецы

Мужчина-Близнецы очень харизматичен и, как правило, всегда находится в гуще событий. Флирт для него — вторая жизнь. В этом он может обыграть любого, поэтому не слишком торопится связать себя узами брака. Если вам нужен кормилец и заботливый муж, это не к Близнецу. Он по жизни своей эгоист, казанова и вечный ребенок. Но будет бесконечно верен женщине, если найдет свой идеал.

7 место — Дева

Пока другие мужчины предпочитают холостяцкую жизнь по собственному желанию не вступать в брак, мужчина-Дева слишком возносит идеал женщины. Для него куда важнее, чтобы подруга соответствовала его представлению об идеальной спутнице, а также была умна, хорошо образована и благовоспитанна. Мужчина-Дева может потратить чуть ли не всю жизнь, чтобы найти свой уникальный «бриллиант», даже если за ним охотятся достойные женщины.

6 место — Козерог

Несмотря на то, что из Козерога может выйти прекрасный семьянин, его личная жизнь складывается не всегда так гладко, как хотелось бы. Проблема в том, что он карьерист, у которого работа всегда стоит на первом месте, а личная жизнь маячит где-то за кулисами. Если ему посчастливится встретить женщину, которая разделит его приоритеты, он станет для нее самым надежным мужем. Остальных брак с вечно занятым Козерогом может сильно разочаровать.

5 место — Рыбы

Мужчина-Рыбы очень нежный и бесконечно верный. Однако в роли мужа совсем не практичен. Вечный романтик избегает ответственности, взваливая ее на плечи любимой женщины. С таким мужчиной сложно ужиться, ведь его настроение меняется каждые 10 минут. Очень раним, поэтому если случайно его обидеть, то он замкнется в себе и будет там сидеть долгое время, пока не убедится, что вам снова можно доверять.

4 место — Рак

Рак выглядит как настоящий джентельмен — он вежлив, обходителен, заботлив. Рак идеально создан для спокойной семейной жизни. Если завоевать его сердце, то он будет всю дальнейшую жизнь любить и оберегать вас. Правда с годами внимания будет все меньше, разве что на людях — ради статуса. А так он будет заниматься устройством своей жизни. Самое главное с таким мужчиной — уметь его удивлять. Все потому, что он увядает без женского внимания.

3 место — Лев

Мужчина-Лев возглавляет хит-парад самых лучших мужей. А все потому, что ему нужна семья в качестве мощного мотиватора для счастливой и успешной жизни. Лев очень амбициозен и всегда достигает своих целей, но с правильной женой и детьми он добивается желаемого намного быстрее, потому что желает обеспечить свою семью самым лучшим. Лев — настоящий семьянин, который ценит честность и искренность в браке.

2 место — Телец

Мужчина-Телец — самый стабильный и верный мужчина. Он больше других представителей Зодиака подходит на роль идеального семьянина. Прежде чем сделать предложение, он обдумает все до мелочей, поэтому решение будет взвешенным, а брак — счастливым. В жены выбирает надежную спутницу, которая отличается спокойным и мягким характером. Вспышки страсти, эмоциональные выяснения отношений и прочие сюрпризы могут заставить Тельца отступиться от своих принципов и развестись.

1 место — Весы

Мужчина-Весы — настоящий эстет с прирожденной тягой к прекрасному. У него должна быть самая красивая жена, самые красивые дети, самый красивый дом. И он не скупится, чтобы добиться всего этого. Он будет красиво ухаживать и баловать свою любимую даже спустя 10 лет совместной жизни. Любовь и семья для него — самая важная составляющая в жизни. Правда, он очень долго решается на первый шаг, но если женщина будет терпелива, то получит самого лучшего мужчину, мужа и отца.