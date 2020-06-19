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Мы никогда не откажемся от традиционного обучения – Кравцов

Мы никогда не откажемся от традиционного обучения – Кравцов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школы никогда не откажутся от традиционного обучения в пользу дистанционного.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола в рамках Педагогического образовательного форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества».

«В период, когда школьники обучались дома, стали возникать фейки, что теперь дети всегда будут учиться дистанционно. Этого не будет. 1 сентября школы откроют двери, школьники вернутся в школы, встретят сверстников, учителей, и это будет большой праздник для системы образования», – подчеркнул Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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