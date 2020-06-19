На экс-премьера Ингушетии завели дело по ферме с педикюром для коров
Экс-премьер Ингушетии Руслан Гагиев, занимавший свой пост в 2016—2018 годах, стал фигурантом уголовного дела о коррупции в органах власти республики.
Речь идет о мясомолочном комплексе «Сагопшинский» в Малгобекском районе. Производство запущено в 2014 году, было объектом особого внимания тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Ингушские СМИ ранее рапортовали, что коровам с «Сагопшинского» делают массаж, зоопедикюр и ставят классическую музыку, отчего говядина и молоко с «Сагопшинского» приобретают уникальные полезные свойства.
По информации ингушских телеграм-каналов, мясо и молоко с «Сагопшинского» сейчас перерабатывается не в Ингушетии, а в других регионах, что также противоречит заявленным целям ФЦП по социально-экономическому развитию Ингушетии. Ингушские СМИ ранее сообщали, что в руководстве «Сагопшинского» наличествуют конфликт интересов и кумовство.
«Сагопшинский» был передан в аренду ООО «Молоко Ингушетии», аффилированному с тогдашним вице-премьером Ингушетии Султаном Цечоевым. Сын вице-премьера Адам Цечоев тогда занимал пост главы Малгобекского района, а мэром столицы Ингушетии Магаса был родственник вице-премьера Беслан Цечоев, бывший советник Евкурова. «Сагопшинский» после включения в структуру «Молока Ингушетии» стал объектом судебных разбирательств. В частности, «Ингушэнерго» через суд требовало взыскать с комплекса долги за электроэнергию. Долги комплекса за электричество автоматически аннулировались, когда в декабре 2019 года Султан Цечоев стал руководителем «Ингушэнерго». Истцы подавали на «Сагопшинский» в суды за срыв контрактов по поставке скота госструктурам и частным контрагентам в Ингушетии. При этом «Сагопшинский», будучи по факту преуспевающей частной коммерческой структурой, в 2017 году заплатил годовой налог на прибыль всего 10 000 рублей.
Незаконная передача премьером Гагиевым «Сагопшинского» в пользование частным лицам преследовала целью обеспечить комплекс паспортом инвестора в экономику республики. Паспорт инвестора освободил бы предприятие полностью от арендной платы на 49 лет, в ходе чего бюджет дотационной Ингушетии лишился бы столь нужных республике денег.
Ранее декан экономического факультета Ингушского госуниверситета Мурат Булгучев в интервью ИА Newstes сказал, что промышленный рост в Ингушетии при Евкурове «оказался пшиком».