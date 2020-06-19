Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Сегодня, 15:56 Алексей Вольцев
Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - сказала Набиуллина.
По ее словам, согласно оперативным индикаторам сейчас видны признаки частичного восстановления экономической активности. "Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", - сказала глава регулятора.
"Оценить влияние на потенциал сразу сложно, многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуации с пандемией, снятием ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса", - заключила Набиуллина.
По материалам: ria.ru