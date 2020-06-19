Находки палеогенового периода подсказали, где была родина араукарий

Вадим Карасев

Хорошо сохранившиеся окаменелости хвойных растений, найденные на юге Аргентины, дали ученым новые аргументы в споре о том, где возник и как распространялся род современных хвойных деревьев.

Араукарии (Araucaria) — это массивные хвойные деревья с вертикальным стволом высотой от 5 до 80 метров. Европейские ботаники впервые познакомились с ними в Южной Америке, поэтому названия араукарии получили от чилийской провинции Арауко. Но в Южной Америке растет только два современных вида араукарий. Остальные восемнадцать распространены в Австралии, Новой Гвинее, Новой Каледонии и на тихоокеанском острове Норфолк. На этом острове местный вид араукарии (араукария разнолистная, Araucaria heterophylla, известная также как «норфолкская сосна») стал официальным символом, и изображения дерева помещены на герб и флаг острова. Окаменелости деревьев этого рода находили также в Антарктиде, Японии, Англии и на Сахалине.

Ботаники делят род араукария на четыре группы видов, так называемые секции. Наибольшим разнообразием отличается секция Eutacta, представители которой встречаются на Новой Каледонии и на Норфолке. В нее входят шестнадцать из двадцати современных видов. Поэтому предполагалось, что эта группа возникла вблизи своего современного ареала, в западной части Тихого океана, после того как примерно 50 миллионов лет назад распался суперконтинент Гондвана.

Теперь ученые из Университета штата Пенсильвания и Музея палеонтологии имени Эгидио Ферульо в аргентинском городе Трелью нашли большое количество древних образцов араукарии. Находки, сделанные у реки Рио-Пичилеуфу, имеют возраст около 47,7 млн лет, образцам из Лагуна-дель-Унко около 52,2 млн лет. Ранее в этих местах уже находили древние араукарии, и по небольшому количеству образцов в 1938 году был описан вид Araucaria pichileufensis. Теперь, получив несколько десятков хорошо сохранившихся образцов, ученые уточнили описание этого вида, а также выделили другой вид, получивший название Araucaria huncoensis.

Наиболее примечательным оказалось то, что оба древних вида принадлежат не к современной южноамериканской группе араукарий, а к секции Eutacta. На это явно указывают, например, их игольчатые листья, характерные для нынешних араукарий Новой Каледонии и Норфолка. Другой характерный признак — расположение мужских шишек на конце ветки.

Полученные данные свидетельствуют, что 52 миллиона лет назад, еще до того, как Южная Америка полностью отделилась от Антарктиды с Австралией, и в течение первых нескольких миллионов лет после разделения родственники новокаледонских араукарий росли в лесах, простиравшихся от Австралии и Антарктиды вплоть до Патагонии. Различие между видами араукарий с более древнего участка в Лагуна-дель-Унко и с более молодого у Рио-Пичилеуфу могло быть вызвано более холодным и сухим климатом, установившимся после того, как Южная Америка стала изолированной.

«Мы видим последние участки этих лесов до того, как пролив Дрейка между Патагонией и Антарктидой начал расширяться и углубляться, что вызвало множество серьезных климатических изменений, которые в конечном итоге привели к исчезновению этой версии араукарий в Южной Америке. Но она выжила в тропических лесах Австралии, а затем распространилась и в Новой Каледонии», — говорит ведущий автор работы Габриэлла Россетто-Харрис (Gabriella Rossetto-Harris) из Университета штата Пенсильвания.

Итоги исследования опубликовал American Journal of Botany.