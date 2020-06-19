Наталья Водянова, Яна Рудковская, Тина Канделаки и другие гости на благотворительной онлайн-вечеринке
Несмотря на частичное снятие карантинных мер во многих странах, границы по-прежнему закрыты, поэтому очередное благотворительное мероприятие в пользу подопечных фонда "Обнаженные сердца" прошло онлайн. Создательница некоммерческой организации и модель Наталья Водянова устроила аукцион, пригласив на него Яну Рудковскую, Тину Канделаки, Ульяну Сергеенко, Стеллу Маккартни и многих других гостей из разных городов и стран.
Закрытая онлайн-вечеринка при поддержке Ralph Lauren и Mercury прошла в цветочной тематике — гости появились на экранах в венках из роз и эвкалипта, с букетами цветов или в их окружении.
Перед аукционом участников ждала увлекательная викторина, вопросы которой задавали Джанкарло Джаметти, Диана фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни, Андрей Макаревич и Владимир Познер. А Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Глюк'OZA приготовили музыкальные выступления.
Среди лотов, выставленных на аукцион, были уникальные ювелирные украшения из коллекции Mercury, приглашения на Уимблдонский турнир и теннисный турнир Ролан Гаррос, подписанный принт японского художника Такаси Мураками и другие. В итоге организаторам благотворительного мероприятия удалось собрать более 12 миллионов рублей на программы помощи детям и молодым людям с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития.