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Наталья Водянова, Яна Рудковская, Тина Канделаки и другие гости на благотворительной онлайн-вечеринке

Наталья Водянова, Яна Рудковская, Тина Канделаки и другие гости на благотворительной онлайн-вечеринке

Несмотря на частичное снятие карантинных мер во многих странах, границы по-прежнему закрыты, поэтому очередное благотворительное мероприятие в пользу подопечных фонда "Обнаженные сердца" прошло онлайн. Создательница некоммерческой организации и модель Наталья Водянова устроила аукцион, пригласив на него Яну Рудковскую, Тину Канделаки, Ульяну Сергеенко, Стеллу Маккартни и многих других гостей из разных городов и стран.

Закрытая онлайн-вечеринка при поддержке Ralph Lauren и Mercury прошла в цветочной тематике — гости появились на экранах в венках из роз и эвкалипта, с букетами цветов или в их окружении.


Наталья Водянова


Яна Рудковская

Перед аукционом участников ждала увлекательная викторина, вопросы которой задавали Джанкарло Джаметти, Диана фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни, Андрей Макаревич и Владимир Познер. А Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Глюк'OZA приготовили музыкальные выступления.


Сергей Шнуров


Валерий Сюткин

Среди лотов, выставленных на аукцион, были уникальные ювелирные украшения из коллекции Mercury, приглашения на Уимблдонский турнир и теннисный турнир Ролан Гаррос, подписанный принт японского художника Такаси Мураками и другие. В итоге организаторам благотворительного мероприятия удалось собрать более 12 миллионов рублей на программы помощи детям и молодым людям с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития.


Стелла Маккартни


Ульяна Сергеенко


Тина Канделаки


Светлана Кузнецова


Оксана Бондаренко


Владимир Познер


Мария Богданович


Наталья Туровникова


Андрей Макаревич


Джанкарло Джаметти


Ольга Карпуть


Александр Цыпкин


Михаил Зыгарь


Артем Королев


Герман Ларкин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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