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"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина

"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
В американском журнале National Interest надеются, что статья президента РФ Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Статья российского лидера была опубликована в журнале 18 июня, впоследствии ее разместили на сайте Кремля и в "Российской газете". Президент РФ изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Также Путин призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя статью, пояснил, что в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди.

"Она (статья) представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома", – цитирует РИА Новости главного редактора редактора американского журнала Джейкоба Хайлбранна.


По его мнению, статья Путина сумеет вызвать "споры о происхождении Второй мировой".

"Мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом", – признался Хайлбранн.

Главный редактор National Interest разъяснил, что "эти исторические дебаты вечны".


"Я ожидаю, что будут энергичные серьезные дебаты, в том числе и те, которые мы, вероятно, сможем опубликовать", – добавил Хайлбранн.

# В мире
По материалам: ria.ru

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