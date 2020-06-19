ОБСЕ ждет конструктива от переговоров по Приднестровью
Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг после проведенных консультаций в Тирасполе и Кишиневе констатировал, что стороны готовы к продолжению диалога по актуальным проблемам двусторонних отношений.
Он отдельно подчеркнул, что ранее достигнутые успехи в переговорном процессе не должны быть утрачены.
Во время трехдневного визита в регион Майер-Хартинг проанализировал с политическими представителями Приднестровья и Молдавии нерешенные вопросы из пакета «Берлин+» и совместные предложения по новым мерам укрепления доверия между берегами Днестра.
Среди ближайших приоритетов были обозначены завершение соглашения по вопросам телекоммуникаций, улучшение внутреннего банковского взаимодействия. Спецпредставитель остановился и на вопросе свободного передвижения граждан.
Он обратил внимание на необходимость облегчить доступ молдавских фермеров к их землям на приднестровской территории, а также жителей, совершающих ежедневные поездки на работу через границу в период пандемии.
Подводя итоги рабочей поездки, Томас Майер-Хартинг призвал обе стороны приднестровского урегулирования сосредоточиться на поддержании конструктивного, ориентированного на результаты и перспективу диалога.