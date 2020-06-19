ОБСЕ ждет конструктива от переговоров по Приднестровью

Анастасия Иванова

Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг после проведенных консультаций в Тирасполе и Кишиневе констатировал, что стороны готовы к продолжению диалога по актуальным проблемам двусторонних отношений.

«У меня сложилось впечатление, что в предстоящие месяцы есть желание добиться ощутимого прогресса в поиске взаимоприемлемых решений», — сказал дипломат.

Он отдельно подчеркнул, что ранее достигнутые успехи в переговорном процессе не должны быть утрачены.

Во время трехдневного визита в регион Майер-Хартинг проанализировал с политическими представителями Приднестровья и Молдавии нерешенные вопросы из пакета «Берлин+» и совместные предложения по новым мерам укрепления доверия между берегами Днестра.

Среди ближайших приоритетов были обозначены завершение соглашения по вопросам телекоммуникаций, улучшение внутреннего банковского взаимодействия. Спецпредставитель остановился и на вопросе свободного передвижения граждан.

«Что касается вновь созданных постов, мои собеседники в Тирасполе настаивали на том, что это временная мера, связанная с нынешней пандемией, и что эти посты будут удалены, как только ситуация с Covid-19 окажется под контролем. Я обратил особое внимание на ключевое значение свободы передвижения между двумя берегами», — отметил посланник.

Он обратил внимание на необходимость облегчить доступ молдавских фермеров к их землям на приднестровской территории, а также жителей, совершающих ежедневные поездки на работу через границу в период пандемии.

Подводя итоги рабочей поездки, Томас Майер-Хартинг призвал обе стороны приднестровского урегулирования сосредоточиться на поддержании конструктивного, ориентированного на результаты и перспективу диалога.