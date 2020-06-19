Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР

Влада Некрасова

На фронте в ЛНР снова неспокойно, на этот раз от обстрелов ВСУ пострадало село Березовское на кировском направлении, где был ранен молодой мужчина. Это уже второе ранение мирного жителя за последние пару дней в этом населенном пункте. В этот же день в поселке Золотое-5, в районе которого прошлой осенью происходило разведение сил, от множественных осколочных ранений погиб мужчина, а еще двое мирных жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Об этом, как передает корреспондент ИА Newstes, сообщил представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

Что касается села Березовское, то оно вместе с соседним Голубовским и Донецким страдает от регулярных обстрелов ВСУ на протяжении полугода. Об этом ИА Newstes рассказала глава поселка Инна Тасканова.

«У нас сегодня, предположительно около 15 часов, был прилет на улицу Камышеваха. Там есть речушка с одноименным названием, а через нее — мост. Во время обстрела братья Гайворонские, Паша и Олег, находились возле речки. Паша немного отошел, а Олег стоял на мостике. Олег (82 г. р.) как раз и получил осколочное ранение в шею и сейчас находится в тяжелом состоянии в Луганской областной больнице. Позавчера Березовское обстреляли семь раз. Выстрелят, пять-десять снарядов выпустят и через неопределенное время непредсказуемо повторяют обстрел, когда люди уже успеют перевести дух и вылезти из укрытий. С шести утра до 14 дня семь раз нас обстреливали. Парню 1981 года рождения в голову попал осколок, его тоже отправили в Луганск. У него было состояние средней тяжести, ему сделали операцию, и он уже пошел на поправку, а вот сегодня очень серьезный случай», — рассказала Инна Ивановна.

Как и жители соседнего Голубовского, Инна Ивановна подтвердила, что обострение началось с января этого года.

«Стреляют если не каждый день, то через день-два. Людей с Камышевахи скоро, наверное, всех в больницу нужно будет уже отправлять, до того они напуганы. Как эти бедные люди живут там, я не знаю. Они [ВСУ] стреляют не только по Камышевахе, достается улицам Первомайской, Кирова, Школьной», — отметила женщина.

В поселке, по ее словам, живет 460 человек, на многострадальной Камышевахе было до 60 жителей, а сейчас осталось 22. «В основном старики, молодежи нет. Четыре человека — работники временного характера по озеленению и моя помощница, главный специалист. Когда они идут на работу, начинаются обстрелы, они за сараи прячутся, буквально ползком перемещаются, по канавам залегают, пока идут на работу, а потом им обратно еще идти», — говорит глава поселка.

В Березовском живет 32 ребенка, но в основном на прилегающих к Кировску улицах, где более-менее спокойно, а основной удар на себя принимают улицы, приближенные к линии разграничения.

Как сообщало ИА Newstes, в этот же день раненые среди мирных жителей были и в ДНР, в Горловке, где ВСУ уничтожили подкачивающую станцию канала Северский Донец — Донбасс в районе шахты 6/7. Серьезному обстрелу подвергся также поселок Александровка, где по улице Ленина пострадало шесть домов мирных жителей.