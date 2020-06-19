Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
На фронте в ЛНР снова неспокойно, на этот раз от обстрелов ВСУ пострадало село Березовское на кировском направлении, где был ранен молодой мужчина. Это уже второе ранение мирного жителя за последние пару дней в этом населенном пункте. В этот же день в поселке Золотое-5, в районе которого прошлой осенью происходило разведение сил, от множественных осколочных ранений погиб мужчина, а еще двое мирных жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Об этом, как передает корреспондент ИА Newstes, сообщил представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
Что касается села Березовское, то оно вместе с соседним Голубовским и Донецким страдает от регулярных обстрелов ВСУ на протяжении полугода. Об этом ИА Newstes рассказала глава поселка Инна Тасканова.
Как и жители соседнего Голубовского, Инна Ивановна подтвердила, что обострение началось с января этого года.
В поселке, по ее словам, живет 460 человек, на многострадальной Камышевахе было до 60 жителей, а сейчас осталось 22. «В основном старики, молодежи нет. Четыре человека — работники временного характера по озеленению и моя помощница, главный специалист. Когда они идут на работу, начинаются обстрелы, они за сараи прячутся, буквально ползком перемещаются, по канавам залегают, пока идут на работу, а потом им обратно еще идти», — говорит глава поселка.
В Березовском живет 32 ребенка, но в основном на прилегающих к Кировску улицах, где более-менее спокойно, а основной удар на себя принимают улицы, приближенные к линии разграничения.
Как сообщало ИА Newstes, в этот же день раненые среди мирных жителей были и в ДНР, в Горловке, где ВСУ уничтожили подкачивающую станцию канала Северский Донец — Донбасс в районе шахты 6/7. Серьезному обстрелу подвергся также поселок Александровка, где по улице Ленина пострадало шесть домов мирных жителей.