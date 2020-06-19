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Опубликованы секретные данные о первых днях Великой Отечественной войны

Опубликованы секретные данные о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России на своем сайте открыло раздел, в котором публикуются ранее засекреченные данные о начале Великой Отечественной войны. Здесь собраны сводки Генштаба, с фронтом, воспоминания и дневники.

«Основной удар противника в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, западные территории Украины. Всю ночь 24 июня фашисты бомбили Севастополь, в течение дня авиация противника четыре раза бомбила Минск», — отмечается на сайте.

С первых дней войны командование Красной Армии активно изучало опыт прошедших боев. Для этого проводились, в том числе опросы командиров частей, противостоявших частям вермахта. Интерес представляло управление войсками, взаимодействие наземных войск Красной Армии с авиацией, организация тыла, связи, разведки, дисциплина личного состава, эффективность использования танков, артиллерии, а также тактика и действия противника, его сильные и слабые стороны.

Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить фашистов за советскую границу. В документах также рассказывается, что командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не менее, трусливы.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В оперативной сводке Генерального штаба Красной Армии сообщалось о том, что «4.00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками…».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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