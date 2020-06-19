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Пентагон заявил, что контингент в Афганистане сокращен до 8600 человек

Пентагон заявил, что контингент в Афганистане сокращен до 8600 человек

Соединенные Штаты сократили численность своих войск в Афганистане до 8600 человек, выполнив свои обязательства в рамках февральского соглашения с талибами. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

«Теперь я хотел бы сказать вам, что мы выполнили нашу часть соглашения … Мы согласились перейти к диапазону середины 8 000 в течение 135 дней … Мы сейчас находимся на этом уровне», — сказал Маккензи на мероприятии, организованном Институтом Аспена.

Как сообщало ИА Newstes , 29 февраля США и талибы подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе. В соответствии с ним, США обязались сократить свои войска в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. к середине июля. Взамен талибы обязались разорвать связи с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида».

Маккензи заявил, что талибы давно не дружат с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), но теперь нужно понять, собираются ли они что-то делать против «Аль-Каиды».

«В этом нужно убедиться не на словах, а на деле» — подчеркнул Маккензи.

Генерал пояснил, что вывод всех оставшихся сил произойдет только в том случае, если талибы выполнят свои обязательства.

«Должны быть выполнены условия, которые убедят нас, что террористических атак на США из Афганистана больше не будет», — сказал он.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня стало известно, что правительство Афганистана отказалось освободить сотни заключенных-талибов, виновных в терактах, которые стали причиной большого количества жертв. Таким образом нарушается одно из главных требований талибов для начала межафганских переговоров и один из пунктов подписанного в Дохе соглашения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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