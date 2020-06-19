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Поддержку сирот усилили

Поддержку сирот усилили

Тема: Какие законы вступают в силу


Дети-сироты теперь отнесены к категории несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Такая поправка в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» вступает в силу 19 июня.

Благодаря этой норме маленькие сироты смогут получить дополнительные меры социальной поддержки, отмечали авторы поправки — депутаты Костромской областной Думы. В частности, таким детям теперь положены пособия, субсидии, льготы и другие виды помощи.

В перечень находящихся в трудной жизненной ситуации, входят дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, жертвы насилия, вооружённых конфликтов, катастроф и стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также из малоимущих семей. Также к ним относятся дети с отклонениями в поведении, а также подростки, которые отбывают наказание в воспитательных колониях. Кроме того, к этой категории отнесены дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, либо если их жизнедеятельность нарушена из-за обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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