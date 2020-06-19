Покрытие Луной Венеры 19 июня: астрологи предостерегают о любовных катастрофах

Вадим Карасев

Покрытие Луной Венеры — это важное астрономическое и астрологическое событие, у которого будут свои последствия. В основном они коснутся лишь сферы любви, ведь именно за нее отвечает Венера.

Сразу стоит отметить, что день может быть опасным. Заговоры от бед и проблем помогут избежать неприятностей и пережить все проверки судьбы на прочность. Старайтесь не унывать и заниматься привычными делами, работой, но не переутомляться.

Покрытие Луной Венеры: что это такое?

Сегодня можно будет наблюдать довольно интересное астрономическое событие — Луна перекроет на время Венеру. Если быть точнее, то планета исчезнет на 35 минут, «спрятавшись» за лунным диском. Такое происходит нечасто, поэтому для астрономов это явление представляет особый интерес.

Покрытие можно будет наблюдать на территории почти всей нашей необъятной страны, кроме юго-восточной части Дальнего Востока. Также его увидят жители Украины, Белоруссии, севера Казахстана. Время покрытия везде будет разным. По московскому времени оно ожидается примерно в 11:42.

Редкость такого явления заключается в том, что Венера очень мала, и ей сложно синхронизироваться с Луной. Фактически это явление можно было бы звать затмением Венеры, так как по сути происходит то же самое, что и во время солнечного затмения — Луна встает между Землей и Венерой, заслоняя последнюю.

Астрологи о покрытии Луной Венеры: дата, особенности и риски

19 июня 2020 года — опасный день для любовной сферы. Дело в том, что энергетика Венеры сильнее всего влияет именно на этот аспект нашей жизни. Покрытие Венеры Луной означает, что на время планета словно пропадет, причем не только визуально, но и энергетически.

Это значит, что людей может ожидать много неприятностей и проблем. Отмечается, что опасность будет актуальной не только на время отсутствия планеты, но и весь день. Можно провести аналогию с солнечным затмением, когда опасность присутствует весь день и даже после. Весь этот день лучше провести в гармонии с любимым человеком, родственниками, детьми. Малейшие неполадки могут привести к серьезным последствиям — ссорам и конфликтам, отдалению друг от друга на долгое время.

19 числа стоит опасаться незнакомых людей. Понять, что у них на уме, будет крайне непросто. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют опираться только на здравый смысл, не конфликтовать с незнакомцами. Можно наткнуться на сглаз или порчу.

Также Венера отвечает и за жизненные силы людей, за мотивацию и физическое состояние. Сегодня вас внезапно может настичь апатия и усталость. Эксперты не рекомендуют налегать на горячительные напитки, перегружать себя работой.

Помимо любовных катастроф возможны вспышки гнева, поэтому лучше сторониться людей, которые излучают негативные эмоции и энергетику. Хоть Венера и не связана с деньгами, но совершать покупки 19 июня не стоит. Особенно это касается одежды, потому что данная планета отвечает за вкусы человека. Ее блокирование Луной может на время изменить взгляд на привычные вещи или исказить вкусы, поэтому лучше не покупать одежду или аксессуары: на следующий день можно серьезно пожалеть. То же самое касается домов, машин и прочего.

Особое внимание стоит уделить новым прическам и стрижкам. Стричь волосы не рекомендуется, потому что товар можно вернуть, а вот волосы придется отращивать долго и упорно. Это может очень сильно подпортить настроение на следующий день, негативно отразиться на уверенности в себе.