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"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу

"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу

В мае 37-летний хореограф Мигель сделал неожиданное заявление, расстроившее поклонников - телеведущий объявил, что седьмой сезон шоу "Танцы" на ТНТ будет последним. Продюсеры проекта раскрыли изданию Teleprogramma.pro, почему решили закрыть его.

Мигель недавно пригласил поклонников шоу "Танцы" поучаствовать в проекте, призвав их заполнить соответствующие анкеты. При этом он назвал седьмой сезон "последним".

"Наставники отнеслись с пониманием, ведь это люди, глубоко погруженные в проект. Они как и мы чувствуют, что шоу пора завершать", - заявили продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.

Авторы "Танцев" на ТНТ откровенно рассказали, по какой причине решили закрыть популярное телешоу.

Мы считаем, что каждый большой проект должен иметь начало и конец. Изначально формат предполагал некую цель – мы хотели открыть для зрителей канала ТНТ большой, разнообразный, современный танцевальный мир. И мы это сделали. При этом, мы взяли на себя смелость объявить финал, когда того требовала внутренняя логика, а не коммерческая выгода.

Как отмечается, кастинги в последний сезон шоу "Танцы" на ТНТ пройдут в Москве 20 и 21 июня. 

Напомним, в шестом сезоне шоу "Танцы" по итогам прошедшего голосования победителем проекта стал Кирилл Цыганов, который был одним из несомненных лидеров проекта с самого начала.

Участник "Танцев" подготовил для финала несколько крайне сложных с технической точки зрения номеров, впечатливших как наставников, так и зрителей. Таким образом, уже второй год подряд в шоу "Танцы" победила команда Татьяны Денисовой.

Как писал ранее NEWSTES, звезда "Танцев" Мигель раскритиковал песни Бузовой, сравнив ее музыкальную карьеру с "затянувшимся пранком".

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По материалам: uposters.ru

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