"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу
В мае 37-летний хореограф Мигель сделал неожиданное заявление, расстроившее поклонников - телеведущий объявил, что седьмой сезон шоу "Танцы" на ТНТ будет последним. Продюсеры проекта раскрыли изданию Teleprogramma.pro, почему решили закрыть его.
Мигель недавно пригласил поклонников шоу "Танцы" поучаствовать в проекте, призвав их заполнить соответствующие анкеты. При этом он назвал седьмой сезон "последним".
"Наставники отнеслись с пониманием, ведь это люди, глубоко погруженные в проект. Они как и мы чувствуют, что шоу пора завершать", - заявили продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.
Авторы "Танцев" на ТНТ откровенно рассказали, по какой причине решили закрыть популярное телешоу.
Как отмечается, кастинги в последний сезон шоу "Танцы" на ТНТ пройдут в Москве 20 и 21 июня.
Напомним, в шестом сезоне шоу "Танцы" по итогам прошедшего голосования победителем проекта стал Кирилл Цыганов, который был одним из несомненных лидеров проекта с самого начала.
Участник "Танцев" подготовил для финала несколько крайне сложных с технической точки зрения номеров, впечатливших как наставников, так и зрителей. Таким образом, уже второй год подряд в шоу "Танцы" победила команда Татьяны Денисовой.
Как писал ранее NEWSTES, звезда "Танцев" Мигель раскритиковал песни Бузовой, сравнив ее музыкальную карьеру с "затянувшимся пранком".