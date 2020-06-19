Председатель Духовного собрания мусульман: поправки закрепляют в Конституции исторически сложившееся единство

Вадим Карасев

Поправки к Конституции направлены на закрепление исторически сложившегося единства в стране, веры в Бога и общих идеалов всех россиян. Такое заявление сделал председатель Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.

"Обсуждение поправок в основной закон страны идет несколько месяцев. Важно, что люди принимают активное участие этом. Кто-то согласен, поддерживает, кто-то не согласен - это нормально. В целом главное, что идет реальное всеобщее обсуждение документа, а никто его скрытно не принимает. Это показывает в какой-то мере зрелость нашего гражданского общества", - отметил Крганов.

Он также подчеркнул, что в поправке к Конституции есть много важных аспектов. В частности - в статьях отражена тема межнациональных отношений, что важно с точки зрения сохранения культуры народов страны.

По словам Крганова, еще одной важной темой стал статус НКО. "После того как она будет отражена в Конституции, дальше нужно будет это отразить и в федеральном законодательстве, и в региональном. То есть мы будем в какой-то мере обязаны следовать курсу Конституции. Мы за эти века объединились, мы живем большой страной, многие народы, культуры. То, что закладывается в Конституции, будет большим вкладом в развитие в будущем аспектов межнационального, межрелигиозного развития и не только. В том числе и в части сохранения языка, культуры, традиций наших народов", - отметил председатель Духовного собрания мусульман.

"Нужно предлагать решения исходя из законодательства, из ситуации, в которой мы находимся, а это нелегко. Это не на митинге про кого-то прокричать. Нужна такая скрупулезная работа с учетом исторических особенностей, чтобы что-то предложить. Могу привести пример Крыма. Там сколько ждали наши соплеменники татары-мусульмане решения? Там до воссоединения с Россией было более трехсот религиозных организаций, а они даже не имели юридического статуса. На исторические памятники денег не выделялось. Сегодня восстановлено более 350 мечетей в Крыму. Большая мечеть строится в Симферополе, которую давно ждали. И главное, язык крымских татар наряду с русским и украинским там объявлен государственным языком", - резюмировал Крганов.