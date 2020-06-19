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Препарат для лечения коронавируса появится на рынке уже в июле

Препарат для лечения коронавируса появится на рынке уже в июле

К началу следующего месяца на фармацевтический рынок выйдет "Коронавир" – препарат для лечения нетяжёлых форм COVID-19, такое заявление сделал директор Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин.

Как сообщает ТАСС, Колышкин заявил о намерении выпустить данный препарат на встрече президента РФ Владимира Путина с главами различных сфер и отраслей, пострадавших из-за пандемии.

Колышкин упомянул, что "Коронавир" на данный момент уже рассматривается в Минздраве. В планах на начало июля поставить на рынок более 150 тысяч упаковок препарата.

Ранее Южный Федеральный писал, что первый российский препарат от COVID-19 "Авифавир" уже прошёл клинические испытания, и его первая партия была направлена в некоторые регионы страны.

В России за сегодня зафиксировано 7972 случая заражения коронавирусом, при этом 10443 человека выздоровели, количество летальных исходов – 181.

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По материалам: u-f.ru

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