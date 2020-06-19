Профилактика и лечение бактериального ожога у плодовых деревьев

Алексей Вольцев

Бактериальный ожог деревьев имеет и другое название — Антонов огонь. Заболевание очень опасное, если не принять меры в самом начале, то деревья, пораженные им, придется выкорчевывать и сжигать. На взрослых плодовых деревьях заметить ожог на начальной стадии практически невозможно, так как развиваться оно начинает в основном на верхушке, а потом спускается вниз. Если заболевание не лечится, то уже через 2 сезона от сада ничего не останется. И совсем неважно, какого размера был сад.

Как увидеть и различить бактериальный ожог? Первый признак, если цветочки чернеют и опадают. Кончики листьев становятся темными, ломкими, как будто сожженными, а сами веточки покрываются водянистыми пятнами. Часто трудно отличить бактериальный рак от бактериального ожога. А чтобы вылечить дерево, нужно знать, от чего его лечить.

Если деревья сильно поражены, то бороться с антоновым огнем смысла нет. Нужно выкорчевывать не только пораженное дерево, но и все плодовые деревья в радиусе 7ми метров. Жечь их нужно на месте, чтобы не разнести заразу по остальной площади.





Если поражения незначительные, то стоит побороться за здоровье деревца. В первую очередь применяются антибиотики для лечения. Но перед применением, обязательно, нужно удалить все пораженные ветки.

Можно применять Гентамицин, Стрептомицин, разводя 2 таблетки на 5 литров воды. Но многие дачники используют дешевый антибиотик Метронидозол, добавляя 5 таблеток на ведро воды и обрабатывая растения с промежутком в 5-7 дней.

Можно обработать деревья раствором бордоской жидкости. Но не более чем 1%, обилие купороса может сжечь растения не хуже бактериального ожога.

Для того, чтобы не бороться всеми силами с заболеванием, нужно проводить профилактические меры. И самые первые-это очистка не только сада, но и территории вокруг. Рядом не должно быть никаких диких плодовых деревьев или кустарников. Как раз они являются очагами инфекции. Нужно обрабатывать не только деревья в саду, но и очищать территорию вокруг сада.

Небольшое отступление, для не совсем опытных садоводов. Те, кто еще мало встречался с заболеваниями плодовых деревьев, очень часто путают начало заболевания с нехваткой влаги. Отдаленное сходство есть только в том, что листья усыхают. Но заболевание начинается не по всему дереву сразу, а засуха действует на все дерево одинаково.