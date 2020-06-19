Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Профилактика и лечение бактериального ожога у плодовых деревьев

Профилактика и лечение бактериального ожога у плодовых деревьев

Бактериальный ожог деревьев имеет и другое название — Антонов огонь. Заболевание очень опасное, если не принять меры в самом начале, то деревья, пораженные им, придется выкорчевывать и сжигать. На взрослых плодовых деревьях заметить ожог на начальной стадии практически невозможно, так как развиваться оно начинает в основном на верхушке, а потом спускается вниз. Если заболевание не лечится, то уже через 2 сезона от сада ничего не останется. И совсем неважно, какого размера был сад.

Как увидеть и различить бактериальный ожог? Первый признак, если цветочки чернеют и опадают. Кончики листьев становятся темными, ломкими, как будто сожженными, а сами веточки покрываются водянистыми пятнами. Часто трудно отличить бактериальный рак от бактериального ожога. А чтобы вылечить дерево, нужно знать, от чего его лечить.

Если деревья сильно поражены, то бороться с антоновым огнем смысла нет. Нужно выкорчевывать не только пораженное дерево, но и все плодовые деревья в радиусе 7ми метров. Жечь их нужно на месте, чтобы не разнести заразу по остальной площади.


Если поражения незначительные, то стоит побороться за здоровье деревца. В первую очередь применяются антибиотики для лечения. Но перед применением, обязательно, нужно удалить все пораженные ветки.

Можно применять Гентамицин, Стрептомицин, разводя 2 таблетки на 5 литров воды. Но многие дачники используют дешевый антибиотик Метронидозол, добавляя 5 таблеток на ведро воды и обрабатывая растения с промежутком в 5-7 дней.

Можно обработать деревья раствором бордоской жидкости. Но не более чем 1%, обилие купороса может сжечь растения не хуже бактериального ожога.

Для того, чтобы не бороться всеми силами с заболеванием, нужно проводить профилактические меры. И самые первые-это очистка не только сада, но и территории вокруг. Рядом не должно быть никаких диких плодовых деревьев или кустарников. Как раз они являются очагами инфекции. Нужно обрабатывать не только деревья в саду, но и очищать территорию вокруг сада.

Небольшое отступление, для не совсем опытных садоводов. Те, кто еще мало встречался с заболеваниями плодовых деревьев, очень часто путают начало заболевания с нехваткой влаги. Отдаленное сходство есть только в том, что листья усыхают. Но заболевание начинается не по всему дереву сразу, а засуха действует на все дерево одинаково.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала кольцо
Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала
Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки населения
Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки
Находки палеогенового периода подсказали, где была родина араукарий
Находки палеогенового периода подсказали, где была родина араукарий
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Родственники убитого XXXTentacion перессорились из-за наследства
Родственники убитого XXXTentacion перессорились из-за наследства
Мы никогда не откажемся от традиционного обучения – Кравцов
Мы никогда не откажемся от традиционного обучения – Кравцов
Минпросвещения России в ближайшее время подведет итоги проекта «Волонтеры просвещения»
Минпросвещения России в ближайшее время подведет итоги проекта
ЦИК проводит заседание в присутствии прессы
ЦИК проводит заседание в присутствии прессы
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и кафе
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Бесконтрольное применение антибиотиков опасно и в растениеводстве
Поклонская заинтересовалась судьбой деревьев в центре Симферополя
Выбираем саженцы фруктовых деревьев в интернет-магазине Terra-market
На заметку родителям: врачи рассказали, как нельзя лечить горло в домашних условиях