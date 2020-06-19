Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
Между президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По словам Эйсмонт, разговор касался нескольких основных тем. Первая — это ситуация с коронавирусом в России и Белоруссии, ее развитие и противодействие.
Второй темой стало проведение в Москве парада Победы.
По словам пресс-секретаря белорусского лидера, третья важная тема, которая звучала во время разговора, — это ситуация в экономике.
Позже в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе разговора Путин и Лукашенко выразили удовлетворение завершением подготовки соглашения о взаимном признании виз, которое 19 июня в Минске подпишут главы МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.
Напомним, сегодня в Минск с однодневным визитом прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. У него запланированы переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Кроме того, ожидается, что главу российского МИДа примет президент республики Александр Лукашенко. Предполагается, что в ходе этого визита будет подписано соглашение о взаимном признании виз.