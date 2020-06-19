Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран

Анастасия Иванова

Между президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась», — заявила она.

По словам Эйсмонт, разговор касался нескольких основных тем. Первая — это ситуация с коронавирусом в России и Белоруссии, ее развитие и противодействие.

«В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Белоруссии. Как отметил, президент Белоруссии, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении», — отметила пресс-секретарь.

Второй темой стало проведение в Москве парада Победы.

«Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», — заявила Эйсмонт

По словам пресс-секретаря белорусского лидера, третья важная тема, которая звучала во время разговора, — это ситуация в экономике.

«Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве», — заявила она.

Позже в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе разговора Путин и Лукашенко выразили удовлетворение завершением подготовки соглашения о взаимном признании виз, которое 19 июня в Минске подпишут главы МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Напомним, сегодня в Минск с однодневным визитом прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. У него запланированы переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Кроме того, ожидается, что главу российского МИДа примет президент республики Александр Лукашенко. Предполагается, что в ходе этого визита будет подписано соглашение о взаимном признании виз.