Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз, которое в пятницу планируют подписать министры, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова", - говорится в сообщении.