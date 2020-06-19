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Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз

Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз, которое в пятницу планируют подписать министры, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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