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Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов

Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов. Об этом он заявил сегодня, 19 июня, на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

«В законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий», — отметил Путин.
«Я прошу правительство и Государственную думу ускорить работу над соответствующими законопроектами», — добавил он.

Глава государства обратил внимание на то, что «необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме, насколько возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идёт о хрупкой природе Арктической зоны».

«Главное не, что называется, быстренько прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязнённого грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто», — добавил президент

ИА Newstes уже сообщало, на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Норильске компания «Норникель» уже потратила 5 млрд рублей. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин.

По словам Потанина, теперь предстоит очистить собранную водонефтяную смесь, вновь разделив ее на нефтепродукты и воду. Он заверил президента, что ««ни одного бюджетного рубля потрачено не будет».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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