Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов. Об этом он заявил сегодня, 19 июня, на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
«Я прошу правительство и Государственную думу ускорить работу над соответствующими законопроектами», — добавил он.
Глава государства обратил внимание на то, что «необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме, насколько возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идёт о хрупкой природе Арктической зоны».
ИА Newstes уже сообщало, на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Норильске компания «Норникель» уже потратила 5 млрд рублей. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин.
По словам Потанина, теперь предстоит очистить собранную водонефтяную смесь, вновь разделив ее на нефтепродукты и воду. Он заверил президента, что ««ни одного бюджетного рубля потрачено не будет».