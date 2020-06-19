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Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне

Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

"Пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате. Мы будем твердо отстаивать правду, основанную на документированных исторических фактах. Мы продолжим быть честными и беспристрастными относительно событий Второй мировой войны", - заявил Путин.

# Политика
По материалам: ria.ru

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