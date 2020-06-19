Разумков и его замы получили зарплату вдвое больше разрешенной в карантин

Влада Некрасова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель председателя Елена Кондратюк за май получили по 89 270 грн зарплаты. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило информагентство Украинские новости.При этом собственно зарплаты за май Разумкову, Стефанчук и Кондратюк выплачено 47 230 грн., в соответствии с карантинными ограничениями зарплат.Еще по 42 040 грн. руководству Рады начислили в качестве доплаты за выполнение депутатских полномочий в апреле.Зарплата Разумкова и Стефанчука за апрель составила 47,2 тыс. грн, Кондратюк – 45 тыс. грн, также им начислено по 42 тыс. грн на выполнение депутатских полномочий.Напомним, руководство Центральной избирательной комиссии за апрель получило по 300-325 тыс. гривен, несмотря на ограничение зарплаты чиновников на период карантина верхним пределом в 47 230 грн.Как известно, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год, установив максимальный размер выплаты для всех чиновников: не более 10 минимальных зарплат, которая сейчас составляет 4723 грн.